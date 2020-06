Fire personer er bekræftet døde efter jordskælv i Mexico

Jordskælvet havde ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) en beregnet størrelse på 7,4. Imens opgiver den seismologiske tjeneste i Mexico den beregnede størrelse til at være 7,5.

Fire mennesker er bekræftet døde efter et jordskælv i Mexicos sydlige Oaxaca-delstat tirsdag.

Amerikanske myndigheder udsendte efterfølgende et tsunamivarsel, der gælder stillehavsvendte kystområder i Mexico og Mellemamerika.

Ifølge myndighederne har jordskælvet resulteret i tre meter høje bølger, der kan ramme områder i op til 1000 kilometers afstand fra epicentret.

Jordskælvet var så kraftigt, at det gav rystelser i bygninger i hovedstaden, Mexico City, der ligger omkring 750 kilometer fra skælvets epicenter.

Redningskoordinator David Leon fortæller til Foro TV, at en af de omkomne blev dræbt af et jordskred i byen Santa María Huatulco. En anden person mistede livet San Juan Ozolotepec.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Imens oplyser mexicanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en af de dræbte var en ansat ved det statslige olieselskab Pemex. Vedkommende døde under et fald.

Bygninger i Oaxaca blev også beskadiget, herunder et hospital i San Bartolo Coyotepec.

Videooptagelser viser mursten, der falder ud af bygninger, og mure, der kollapser, i delstatshovedstaden Oaxaca de Juárez.

På tværs af delstaten gik strømmen kortvarigt ud efter jordskælvet, der ramte tirsdag klokken 10.29 lokal tid.

Skælvet ramte ud for Oaxacas stillehavskyst og havde sit epicenter 23 kilometer syd for La Crucecita i en dybde af fem kilometer.

Den seismologiske tjeneste i Mexico registrerede i den efterfølgende time 147 efterskælv, hvoraf det kraftigste havde en beregnet størrelse på 4,6, skriver dpa.

I september 2017 dræbte et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 369 mennesker i Mexico City og andre steder i den sydlige og centrale del af landet.

Det skælv faldt sammen med 32-årsdagen for et andet jordskælv, der i 1985 efterlod 10.000 mennesker døde i den mexicanske hovedstad.