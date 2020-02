Fire overlever en måned i kano på åbent hav

De 12 personer sejlede i en kano med påhængsmotor fra byen Buka i Bouganville den 22. december. Her er en anden båd på vej ud af Buka. Byen er den selverklærede hovedstad i provinsen Bouganville, der ønsker at blive et uafhængigt land. (Arkivfoto)

Foto: Ness Kerton/Ritzau Scanpix