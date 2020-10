Fire omkom og 18 savnes efter uvejr i Frankrig

Fire mennesker er omkommet under oversvømmelser i Sydfrankrig og otte andre er meldt savnet. Yderligere ti menes at være savnet, oplyser lokale myndigheder og redningstjenester.

Redningshold fra de to lande arbejder samme og koordinerer deres eftersøgninger i områder, hvor veje, huse og broer er ødelagt, og hvor hele landsbyer er blevet isoleret efter jordskred.

I Breil-sur-Roya, en fransk landsby tæt på den italienske grænse, er huset begravet under mudderskred, og biler er væltet eller ført væk af vandmasser fra en oversvømmet flod.

Redningsindsatsen er koncentreret i Roya dalen, hvor omkring 1000 brandmænd med støtte fra helikoptere søger efter de savnede og hjælper lokale indbyggere, som har fået ødelagt deres hjem.

Uvejr og oversvømmelser blev indledt torsdag, da stormen Alex, gik ind over Frankrigs vestkyst og bevægede sig hen over den sydlige del af landet med retning mod Italien.

- Vi er udsat for noget helt usædvanligt, siger Bernard Gonzalez, som er præfekt i departementet Alpes-Maritimes.

Den franske premierminister blev fløjet hen over det ødelagte område i helikopter i weekenden, og han har lovet, at regeringen iværksætter en kriseplan for håndteringen af naturkatastrofen.

Flere byer er isolerede og regionale ledere i Ligurien og Piemonte i Italien har bedt den centrale regering om at indføre undtagelsestilstand.