Fire millioner mennesker har fået konstateret coronavirus

USA har registreret klart flest med over 1,3 millioner smittede. Dernæst følger Spanien, Italien og Storbritannien - alle med over 215.000 registrerede smittetilfælde.

Målt på smittede per indbygger ligger USA ikke helt i top. Landet har registreret 398 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Det er overgået af både Spanien med 475 per 100.000 indbyggere og Belgien med 458 per 100.000 indbyggere.

Der regnes med et betydeligt mørketal, altså at flere har været eller er smittede med coronavirus, men uden at de er blevet testet for det.

USA's præsident, Donald Trump, har blandt andet kritiseret Kina for ikke at udlevere præcise smittetal.

I Kina, hvor virusset oprindeligt brød ud, er der registreret knap 84.000 smittede.

Ud af de fire millioner smittede er over 1,3 millioner meldt raske igen.

På verdensplan er der registreret over 277.000 coronarelaterede dødsfald.

Smittetallet bliver ved med at stige støt. 4. februar passerede det en million på verdensplan. To millioner blev nået 15. april, og 27. april passerede det tre millioner.

I Danmark er over 10.000 blevet registreret som smittede. Af dem er over 8000 meldt raske igen. 526 er døde efter smitte med coronavirus i Danmark.

I Sverige, hvis virusstrategi er meget omdiskuteret, er knap 26.000 registreret som smittede, hvoraf 5000 er meldt raske igen. 3220 er døde efter smitte.

Lørdag skrev Statens Serum Institut (SSI) i en mail til Ritzau, at smittetrykket udviser "en faldende tendens" i Danmark trods den gradvise genåbning af samfundet.

SSI har ikke offentliggjort, hvad det nuværende smittetryk er, men i april blev det officielt beregnet til 0,9.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre en person med coronavirus smitter. Hvis det er 0,9, betyder det, at en person med coronavirus gennemsnitligt smitter 0,9 andre.