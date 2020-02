Fire kinesiske provinser sænker virusberedskabet

Yderligere fire kinesiske provinser har sænket niveauet for det kriseberedskab, der håndterer coronavirusset.

Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder natten til mandag dansk tid.

Det drejer sig om provinserne Yunnan og Guangdong, der har ændret kriseberedskabet fra niveau et til niveau tre, mens Shanxi og Guizhou har sænket deres niveau fra et til to.