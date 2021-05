Fire astronauter forlader rumstation efter et halvt år

Rejsen fra ISS til Jorden forventes at tage omkring seks og en halv time.

Hvis turen går efter planen, lander rumfartøjet ud for Panama City i Florida klokken 03.00 søndag lokal tid. Det svarer til klokken ni om morgenen dansk tid.

Det er ikke sket siden Apollo 8, at et rumfartøj lander på amerikansk grund i nattens mulm og mørke. Men Nasas programleder Steve Stich forsikrer om, at man er klar på opgaven.

- Vi har øvet os på at hente astronauter dag og nat. Rumfartøjet har masser af belysning, og vi er godt hjulpet på vej af måneskin, siger Steve Stich, der tilføjer, at vejrforholdene ser gode ud for landingen.

De fire astronauter - tre amerikanere og en japaner - ankom til ISS i november.

Det var den første rutineopsendelse til rumstationen, der er blevet gennemført for den amerikanske rumadministration, Nasa, af et privat firma.

Før det gennemførte SpaceX en bemandet testflyvning med Crew Dragon-rumkapslen Endeavour med to astronauter om bord.

Det var første gang, at et privat firma stod for opsendelsen af astronauter.

De fire astronauter fra SpaceX's rumkapsel bliver afløst af fire nye, der kom til rumstationen i sidste uge.

Inden at rumkapslet blev skudt afsted mod Jorden, tog astronauterne afsked med de nye ansigter samt tre andre astronauter, der også bliver på rumstationen.

- Tak for jeres gæstfrihed. Vi ses tilbage på Jorden, sagde den ene af de hjemrejsende astronauterne Mike Hopkins.

SpaceX er et privat rumfartsselskab, som ejes af milliardæren Elon Musk. Han ejer også bilproducenten Tesla.

Rummissionen er skabt i samarbejde mellem Nasa og SpaceX.