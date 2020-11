Fire astronauter er sendt vellykket afsted til rumstation

Det er den første rutineopsendelse til rumstationen, der er blevet gennemført for den amerikanske rumadministration, Nasa, af et privat firma.

Crew Dragon-rumfartøjet lettede fra Kennedy Space Center med tre amerikanske og en japansk astronaut om bord.

Opsendelsen skulle have fundet sted lørdag aften lokal tid, men den blev udskudt et døgn på grund af dårligt vejr.

Det skyldtes, at delstaten Florida, hvor opsendelsen er sket fra, lørdag var ramt af hård vind og vindstød efter den tropiske storm Eta.

Hvis alt går efter planen, vil rumkapslen blive koblet til ISS cirka otte og en halv time efter opsendelsen, og den vil dermed være fremme ved sin destination senere mandag.

De fire astronauter skal være der indtil foråret 2021.

Crew Dragon-kapslen oven på raketten har fået navnet "Resilience" (på dansk modstandsdygtighed) i lyset af dette års mange udfordringer.

SpaceX er et privat rumfartsselskab, som ejes af milliardæren Elon Musk. Han ejer også bilproducenten Tesla.

Rummissionen er skabt i samarbejde mellem Nasa og SpaceX.

Tidligere i år gennemførte SpaceX en bemandet testflyvning med Crew Dragon-rumkapslen Endeavour med to astronauter om bord.

Det var første gang, at et privat firma stod for opsendelsen af astronauter.

Astronauterne var afsted i to måneder og på den tid nåede de 1024 gange rundt om Jorden.