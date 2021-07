Fire år efter sin død er Zsa Zsa Gabor begravet i Ungarn

Zsa Zsa Gabor blev stedt til hvile i en æresgrav på Budapests Kerepesh-kirkegård, hvor hun ligger side om side med andre af Ungarns mest betydningsfulde og berømte kunstnere.

Adskillige mennesker deltog i tirsdagens begravelse, herunder flere kendisser fra Ungarns film- og teaterscene.

I sin tale understregede Frédéric von Anhalt, at anledningen ikke var en begravelse, men en hyldest, som den afdøde Gabor ville have elsket.

Ved slutningen af ceremonien placerede den 78-årige von Anhalt urnen i graven sammen med gule og lyserøde roser, som var divaens yndlingsblomster.

De to havde været gift siden 1986.

Zsa Zsa Gabor døde i sit hjem i Bel Air i Los Angeles i december 2016, knap to måneder før hun ville være fyldt 100 år.

Gabor fik ikke en nem afslutning på livet.

En trafikulykke i 2002 lænkede hende til en kørestol, og senere fik hun et ben amputeret. I 2010 var uheldet igen ude, da hun brækkede sin hofte i en faldulykke i sit hjem.

Ifølge filmmagasinet Variety havde hun de seneste fem år klynget sig til livet ved hjælp af en respirator.

Væk fra lærredet var Zsa Zsa Gabor især kendt for sine mange ægteskaber. Hun var således gift hele ni gange.

Blandt andre med grundlæggeren af hotelkæden Hilton, Conrad Hilton, fra 1942 til 1947. Han er oldefar til reality-stjernen Paris Hilton.

- Mænd har altid holdt af mig, og jeg har altid holdt af mænd. Men jeg kan lide en mandig mand, en mand der ved, hvordan man taler til og behandler en kvinde. Ikke bare en mand med muskler, sagde Gabor i 1951 i et interview med Life Magazine.

Ifølge Variety banede Gabor vejen for vor tids besættelse og dyrkelse af kendisser som Kim Kardashian ved gennem "60 år at spille sig selv".

Hun var berømt for at tale engelsk med kraftig accent og tiltale alle med et "darling" udtalt som "dah-link".

I forbindelse med Zsa Zsa Gabors død i 2016 fremhævede The New York Times, at mens hun havde en middelmådig karriere på det store lærred, så var "hun berømt for at være berømt".