Fire 16-årige drenge er dræbt ved bilulykke i Sverige

- Det er med tungt hjerte, at jeg kan informere om, at fire 16-årige drenge er døde. Det her er en uhørt tragedie for alle indblandede, siger Josef Wiklund, lokal politichef i Sundsvall-området, ifølge avisen Aftonbladet.

Der var seks personer i bilen. De to andre er hårdt kvæstede og er på hospitalet. De er også under 20 år.

Politiet har ikke oplyst alder og køn på de to kvæstede.

Ulykken skete omkring klokken 03.00 natten til søndag ved Sundsvall, der ligger omkring 350 kilometer nord for den svenske hovedstad, Stockholm.

Billeder fra tv-stationen SVT's regionale kanal i Västernorrland viser spor, der peger på, at bilen formentlig er kørt af vejen og ind i nogle træer ved en lund.

Politiet har ikke sagt noget om, hvordan ulykken kan være sket.

- Nu skal vi efterforske, for at se om der kan være sket en forbrydelse, siger Josef Wiklund.

- Det er dog alt for tidligt at sige, om der er det. Det er fortsat ikke klart, hvem der kørte bilen, og hvor i bilen de forskellige drenge sad, siger han.

Aftonposten skriver, at drengenes skole og den lokale kirke søndag aften ville holde åbent for ofrenes familier og venner, der kan have brug for at være sammen i disse timer.