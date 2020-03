Finsk politi barrikaderer Helsinki for at bremse coronavirus

Det finske politi har oprettet 30 kontrolposter på hovedveje for at holde hovedstadsregionen Uusimaa isoleret fra resten af landet.

Den omfattende kontrol er trådt i kraft ved midnat natten til lørdag.

I tre uger vil regionen Uusimaa, hvor hovedstaden Helsinki ligger, være lukket for ind - og udrejse. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Uusimaa har 1,7 millioner indbyggere.

Det finske politi bliver hjulpet af Forsvaret med at holde de mange kontrolpunkter.

Politichef i Helsinki Patrik Karlsson fortæller, at 100 betjente er sat på opgaven sammen med 750 værnepligtige og 40 soldater.

Al jernbanetrafik ind og ud af det isolerede område kontrolleres også.

Tiltaget blev bebudet af landets premierminister, Sanna Marin, onsdag.

- Bevægelse ind og ud af hovedstadsregionen vil blive forbudt. Alle vil dog have ret til at vende hjem til den kommune, hvor de har bopæl, sagde Sana Marin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet dpa understregede den finske regering i forbindelse med det nye tiltag, at retten til liv er vigtigere end retten til fri bevægelighed.

Personer, der har et velbegrundet ønske om at være friholdt, og folk, som har samkvemsret til egne børn, vil dog blive undtaget. Erhvervskørsel vil også være friholdt.

Fredag havde Finland registreret 1041 smittetilfælde, og syv personer er døde som følge af coronavirusset.

Myndighederne oplyser, at de officielle tal for smittede næppe svarer til virkeligheden. De regner med, at der er et stort mørketal.