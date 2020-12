Tidligere har aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace protesteret mod, at Finland fortsatte med at udvide kernekraftværket Olkiluoto i den vestlige del af landet.

Finsk kernekraftværk havde forhøjet stråling

Der er målt høje niveauer af radioaktiv stråling i kernekraftværket Olkiluoto 2, der ligger i det vestlige Finland.

Men situationen er under kontrol, og hverken mennesker eller miljø har været udsat for fare.

Det meddeler blandt andet den finske Strålesikkerhedscentral og to af regeringens ministre på en fælles pressekonference torsdag eftermiddag ifølge tv-stationen Yle.

Der var ingen inde i den pågældende enhed, da der pludselig blev målt forhøjet stråling, siger Jarmo Tanhua fra Industrins kraft, der ejer kernekraftværket.

- Det ser ud som om, at fejlen er opstået i reaktorvandets rengøringsfilter, forklarer Tanhua.

- Filtret ser ud til at være gået i stykker, og dele af dets radioaktivitet havnede i reaktoren.

De forhøjede strålingsniveauer førte til, at reaktoren automatisk lukkede ned.

Jarmo Tanhua meddeler, at det er en hændelse "uden fortilfælde", at en sådan forstyrrelse finder sted på et af Finlands atomkraftværker, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det samme understreger den finske social- og sundhedsminister, Aino-Kaisa Pekonen.

- Det her er en betydningsfuld og exceptionel hændelse, og vi anser, at det er vigtigt at sprede korrekt information om den, siger hun på pressemødet.

FN's atomvagthund, IAEA, oplyser torsdag eftermiddag, at Finlands atommyndigheder (STUK) har meddelt, at der har fundet en "hændelse" sted på Olkiluoto-værket.

- Ifølge STUK er ingen stråling fra værket trængt ud i miljøet, skriver IAEA i en meddelelse.