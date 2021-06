Finder 751 grave på kostskole i Canada for indfødte børn

Det oplyser en leder for det oprindelige indianske samfund i provinsen Saskatchewan. Det er hans organisation, der har fundet gravene.

Der er fundet 751 umarkerede grave på en nedlagt katolsk kostskole for indfødte børn i det vestlige Canada.

Det kommer en uge efter en lignende meddelelse om 215 skolebørn, der er fundet i umarkerede grave. Det åbner op for et mørkt kapitel i Canadas historie om behandlingen af indianere og inuitter.

Premierminister Justin Trudeau siger, at han er "forfærdelig bedrøvet" efter det seneste fund af de mange hundrede umarkerede grave.

- Den smerte og det traume, som I mærker, det må Canada tage på sig, siger han.

Det blev allerede kendt onsdag, at et stort antal umarkerede grave var fundet på kostskolen Marieval i den østlige del af Sasktachewan, som fra 1899 til 1997 tog imod børn fra de oprindelige folk. Torsdag blev det bekræftet, at det drejer sig om 751 grave.

- Dette er ikke et sted med massegrave. Dette er umarkerede grave, siger lederen for Cowessess First Nation, Cadmus Delorme.

Han siger, at det endnu ikke er muligt at fastslå, hvilke af de jordiske rester, der er fundet, som kommer fra børn. De oprindelige gravstene blev fjernet af den katolske kirke, og det er en forbrydelse, siger Delorme.

Det er det hidtil største fund af den art. I slutningen af maj blev der opdaget grave med de jordiske rester af 215 børn ved Kamloops Indian Residential School i provinsen British Columbia.

Nogle af børnene var ned til tre år gamle, og fundet, der blev kendt i sidste uge, blev modtaget med chok af mange canadiere.

Cirka 150.000 børn af indiansk indfødte, metis (af blandede ægteskaber) og inuitter blev med tvang ført til 139 skoler i Canada. Det var en politik, der stod på indtil 1990'erne.

Danmark kender det i mindre målestok med grønlandske børn, som i 1951 blev fjernet fra deres familier og sendt på opdragelse i Danmark.

Børnene i Canada blev isoleret fra deres familier, fra deres oprindelige sprog og kultur. Mange af børnene blev seksuelt misbrugt af lærere og medarbejdere på skolerne, fremgår det af en officiel undersøgelsesrapport.