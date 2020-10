Finansminister: Trump har milde symptomer på corona

USA's præsident, Donald Trump, har milde symptomer efter være smittet med coronavirus. Det oplyser unavngivne kilder i Det Hvide Hus ifølge avisen The New York Times.

Avisens kilder er to personer i Det Hvide Hus, der er bekendt med præsidentens tilstand. Finansminister Steven Mnuchin bekræfter også, at det drejer sig om en "meget mild" tilstand for præsidenten, skriver nyhedsbureauet Reuters.