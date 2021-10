Tapies cv som finansmand og politiker var imponerende lang. Her ses han i december 1999. (Arkivfoto.)

Finansmand og tidligere Marseille-præsident Tapie er død

Bernard Tapie blev blandt andet som præsident for fodboldklubben Marseille elsket og berygtet. Han blev 78 år.

Bernard Tapie, der som finansmand og politiker igennem årtier var en kontroversiel figur i Frankrig, er død. Han blev 78 år.

Det oplyser Tapies familie søndag i en meddelelse til det franske medie La Provence.

Hans karriere involverede sport, politik og kunst, men også skandaler og fængselsdomme.

Tapie har blandt andet ejet aktiemajoriteten i den tyske sportsudstyr-mastodont Adidas i perioden 1990-93. Desuden har han været præsident i fodboldklubben Marseille. Det var i perioden 1986-94.

Klubben vandt Champions League med Tapie som præsident. Men den blev også ramt af beskyldninger om matchfixing og blev senere tvangsnedrykket og frataget det franske mesterskab.

- Det er med stor sorg, at Olympique de Marseille er blevet bekendt med Bernard Tapies død. Han vil efterlade et stort tomrum i hjerterne på folk i Marseille og vil for evigt være en legende i klubben, skriver klubben i en meddelelse.

Tapie ejede også det succesfulde cykelhold La Vie Claire i perioden 1984-91. Holdet havde blandt andre den femdobbelte Tour de France-vinder Bernard Hinault.

Og så har Tapie også ejet den franske avis La Provence, ligesom han har været tv-vært, radiovært og spillet skuespil.

Han var derudover minister i den franske regering i løbet af 1990'erne.

En af Bernard Tapies sønner har bekræftet dødsfaldet. Det er sket med et opslag på Instagram med et billede af sin far, hvor sønnen skriver "farvel".

Tapie blev født i det besatte Paris 26. januar 1943. Han forsøgte sig i sin karrieres tidlige dage som tv-sælger i løbet af dagen og crooner om aftenen.

Men i løbet af en årrække fik han opbygget en enorm formue og var i perioder en af Frankrigs mest succesfulde forretningsmænd.

Formuens størrelse var imidlertid stærkt varierende.

Således kollapsede Tapies finansimperium på spektakulær vis i løbet af 1990'erne.

Men Tapie fik genopbygget formuen blot for at slutte sit liv relativt flad efter en skandale involverende den franske politiker Christine Lagarde, der i dag er chef for Den Europæiske Centralbank.

- Hvis der er én ting, jeg kan finde ud af, så er det, hvordan man laver gysser, har finansmagnaten engang udtalt.

Men i 2015 måtte han indrømme:

- Jeg er ruineret. Jeg ejer ikke noget.

Det skulle formentlig tages med et gran salt. Men Tapie havde på det tidspunkt blot nogle få luksusvillaer.

Finansmanden fortalte i 2017, at han havde kræft i maven og spiserøret.

Ifølge meddelelsen i La Provence døde han på "fredfyldt vis" omgivet af sin familie, heriblandt sin hustru, børn og børnebørn.