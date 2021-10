Filmvåben-ekspert: I USA bruger man rigtige våben på filmset

Ifølge Søren Haraldsted, der arbejder med filmvåben og special effects på danske og internationale filmset, kan det være resultatet af, at man bruger rigtige våben under filmindspilningen.

Filmfotografen Halyna Hutchins mistede torsdag livet, da hun blev ramt af et skud fra en rekvisitpistol, som blev affyret af Hollywood-stjernen Alec Baldwin under en filmindspilning i USA.

- Man bruger rigtige våben på filmset. De har fået sat en blokade i løbet, så de kan fungere som filmvåben, siger han.

- Til dem bruger man løst krudt, der i nogle tilfælde kan skabe et tryk, der gør, at blokaden flyver ud af våbnet som et projektil.

Det kan også være resultatet af, at den 42-årige filmfotograf er blevet ramt af et skarpt skud, mener han.

- På filmset i USA går man til tider ned i en våbenbutik for at leje et rigtigt våben. Dem bruger man løst krudt til, men der kan være sket en brist i sikkerheden, der har gjort, at der er blevet brugt skarpe patroner ved en fejl.

Han understreger dog, at han ikke ved, hvad der konkret er foregået på filmsettet under indspilningen af Baldwins westernfilm "Rust".

Søren Haraldsted forklarer, at der normalt er mange mekanismer i filmbranchen, der er designet til at forhindre en sådan situation.

- Og der må være nogle sikkerhedsforskrifter, som ikke er blevet overholdt her, lyder det.

- Man ville normalt aldrig lade en skuespiller sigte med et filmvåben i retning af andre mennesker. Jeg kan selv bruge dagevis på at koste rundt med filmhold, for at sikre at der ikke er nogle, som befinder sig i skudlinjen.

- Og normalt ville en filmfotograf aldrig befinde sig ved et kamera, som befandt sig i denne skudlinje. Men af uforklarlige årsager, har der befundet sig mennesker foran Alec Baldwins revolver, siger Haraldsted.

Filmens instruktør, 48-årige Joel Souza, blev også ramt, men er blevet udskrevet fra hospitalet igen.

I øjeblikket efterforsker politiet hændelsen, men fredag middag er der ikke blevet rejst sigtelser i sagen.