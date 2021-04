Filmstjerner flokkes til Australien for næsen af strandede lokale

Australiens regering beskyldes for at prioritere verdensstjerner over 40.000 australiere strandet i udlandet.

Stort set coronafri Australien har de seneste måneder udviklet sig til lidt af et mekka for Hollywoods rige og berømte.

Det skriver BBC torsdag.

Filmstjernen Zac Efron var blandt de første til at rejse til landet, da han sidste år slog sig ned i surferbyen Byron Bay på Australiens østkyst.

Siden er navne som Mark Wahlberg, Matt Damon, Idris Elba, Natalie Portman og senest også Julia Roberts og musikeren Ed Sheeran fulgt efter.

Alle er blevet tiltrukket af udsigten til at kunne bo og arbejde i et land, hvor folk igen er fri til at kunne tage på stranden, gå på barer og tage til koncerter.

- De kalder det Aussiewood, siger en lokal underholdningsjournalist til BBC.

Den store tilstrømning af stjerner skyldes blandt andet, at den australske regering er lykkedes med at trække flere store filmproduktioner til landet med gavmilde skattefradrag.

Men ikke alle er lige begejstrede for de berømte gæster. Blandt andet fordi over 40.000 australiere stadig er strandet i udlandet, efter at landet lukkede sine grænser i marts sidste år.

Flere siger, at de i bund og grund er blevet forhindret i at rejse hjem, fordi begrænsninger på, hvor mange der må rejse ind i Australien om ugen, har sendt prisen på flybilletter i vejret.

Billetter fra Europa til Australien kan ifølge BBC således koste helt op til 15.000 kroner stykket per person. Samme pris venter, når man lander i Australien og selv skal betale for to ugers karantæne på et hotel.

Australiens indrejsebegrænsninger har også fået flere flyselskaber til at prioritere passagerer med dyrere billetter.

Et australsk par, som BBC har talt med, fortæller, at de havde forsøgt at komme hjem fra Storbritannien i et år, inden de landede en plads på et sjældent repatrieringsfly arrangeret af den australske regering, men at der inden da ikke havde været meget hjælp at hente.

Situationen har også fået en gruppe ved navn "Stranded Australians Abroad" til at indgive en klage til FN for brud på menneskerettigheder.

Kritikere peger desuden på, at den australske regering har givet mange Hollywood-stjerner lov til at omgås landets hotelkarantænesystem og arrangere deres egen selvisolation på dyre resorts.

Den australske regering fastslår, at prisen på flybilletter er op til flyselskaberne.

En talsmand for udenrigsministeriet siger desuden til BBC, at regeringen har arrangeret 100 repatrieringsfly og hjulpet 39.000 australiere hjem, siden pandemien brød ud.