Filmstjernen Banderas må fejre 60-årsdag med covid-19

Banderas, som mandag fylder 60 år, har på Twitter meddelt, at hans runde fødselsdag ikke rigtigt bliver, som han havde håbet. På Twitter beretter han, at han er tvunget til at være i karantæne.

Den spanske filmskuespiller Antonio Banderas siger, at han har covid-19.

- Jeg må i dag - den 10. august - fortælle, at jeg er tvunget til at tilbringe min 60-årsdag i karantæne, da jeg er testet positiv for covid-19, skriver Banderas.

- Jeg har det relativt godt, men jeg er i dag lidt mere træt end sædvanligt. Jeg er sikker på, at jeg kommer til hægterne igen hurtigt, siger han.

Banderas, som senest har medvirket i "Dolittle", hvor han spillede mod Robert Downey Jr., siger videre, at han under sin karantæne vil læse, skrive og lægge planer for fremtiden.

Det er blevet til flere end 100 film i de over 30 år, hvor Banderas har arbejdet som skuespiller.

Han er født i 1960 og voksede op i Costa del Sol-byen Malaga.

Efter at have arbejdet i en mindre teatertrup hjemme i Malaga kom Banderas i 1981 til hovedstaden Madrid.

Et samarbejde med instruktøren Pedro Almodóvar begyndte i 1982 med filmen "Lidenskabernes labyrint", og i fire af de efterfølgende film optrådte Banderas i vidt forskellige roller.

En af hans mest kendte præstationer kom med hans medvirken i filmene "Zorro" - den første i 1998 - hvor Antonio Banderas portrætterer den kappe- og maskeklædte figur og hævner, som sidste år kunne fejre 100-års jubilæum.

Antonio Banderas var i 18 år gift med den amerikanske skuespillerkollega Melanie Griffith, som han blev skilt fra i 2014. Sammen har de datteren Stella.