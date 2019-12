Filminstruktør beskylder medier for at gøre ham til et monster

Polanski siger, at medierne "forsøger at gøre mig til et uhyre".

Filminstruktøren Roman Polanski har for første gang udtalt sig offentligt om voldtægtsbeskyldninger fra en kvinde, som hævder at være blevet voldtaget af den berømte filmskaber.

I en ny uventet drejning af sagen siger Polanski, at den skandaliserede filmproducent Harvey Weinstein, der er anklaget for en lang række overgreb, står bag en smædekampagne mod ham.

- Weinstein har forsøgt at få mig brændemærket som en person, der voldtager børn, fordi han ville forhindre, at jeg fik en Oscar for "Pianisten" i 2003, siger Polanski i et interview med magasinet Paris Match.

I november anklagede den franske model og skuespiller Valentine Monnier Polanski for at have forgrebet sig på hende i 1970'erne.

Filminstruktøren afviser, at han skulle have slået og voldtaget skuespilleren i sit hjem i Schweiz i 1975. Polanski har truet med at retsforfølge skuespilleren for injurier.

- Det er helt klart, at voldtægt ikke er sensationelt nok. Der skal tilføjes endnu et lag, siger Polanski om mediernes dækning af sagen.

- Jeg slår ikke kvinder, siger han.

Polanski blev sidste år smidt ud af Oscar-akademiet efter en gammel sag om sex med en mindreårig, men han har i år taget flere skridt til at forsøge at få sin plads igen.

Roman Polanski forlod USA i 1978, efter at han indrømmede, at han havde haft sex med en 13-årig pige året inden.

Polanski blev i USA anholdt og sigtet for voldtægt af den 13-årige, men flygtede fra landet, inden han blev dømt.

Den fransk-polske instruktør har nægtet beskyldninger om, at det skulle være voldtægt.

Den 86-årige instruktør bor i dag i Frankrig. Han har ikke været i USA i mere end 40 år, men har i årevis forsøgt at forhandle sig frem til et forlig med de amerikanske myndigheder.

Roman Polanski vandt en Oscar for bedste instruktør i 2002 for filmen "Pianisten", der handler om Holocaust.