Filmanmelder: Vinterbergs vinderchancer er meget små

Instruktør Thomas Vinterberg er Oscar-nomineret for Bedste Instruktør for succesfilmen "Druk". Men Vinterbergs chancer for at vinde en Oscar-statuette ligger dog på et meget lille sted, lyder vurderingen fra filmanmelder Casper Christensen.

- Jeg giver ham 0,0 procent chance, fordi instruktør Chloe Zhao med filmen "Nomadland" sidder så sikkert blandt de nomineret for Bedste Instruktør.

- Chloe Zhaos sidder sikkert, fordi "Nomadland" er en historie om, at Zhao drager rundt i en camper og møder nomadefolk i USA. Og der er noget i det tema, som er helt unikt, og der kan "Druk" og Thomas Vinterberg ikke være med.

Ud over Vinterbergs nominering for Bedste Instruktør, så er selve filmen "Druk" nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film.

Casper Christensen, som står bag podcasten "Filmnørdens Hjørne", mener, at filmens succes i ind- og udland bygger på dens egenskab til at bevæge sit publikum.

- Det, som så mange mennesker kan se sig selv i - også internationalt - er fortællingen om at tage chancer.

- For "Druk" er historien om at ruske sig selv fri af de vaner, som man er havnet i. For herefter at finde noget nyt og spændende at springe ud i. Og jeg tror, det er dét, som vækker genklang hos så mange folk, siger filmanmelderen.

De to Oscar-nomineringer til "Druk" vækker stor glæde hos Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut.

- Det synes jeg, er fantastisk. Jeg er nærmest ekstatisk over, at Thomas er blevet nomineret som bedste instruktør.

- Og det er virkelig overbevisende, at "Druk" bliver nomineret som bedste internationale film.

Ifølge Claus Ladegaard har Danmark været i førertrøjen, når det kommer til Oscar-nomineringer i kategorien Bedste Internationale Film:

- De eneste 10-12 år har Danmark været det land, som har modtaget flest nomineringer for Bedste Internationale Film. Vi er foran lande som Frankrig og Spanien, så vi står meget stærkt.

Oscar-nomineringerne har betydning for både Thomas Vinterberg og dansk filmkunst, lyder det fra direktøren.

- Nomineringen betyder helt konkret, at der skabes gode muligheder for Thomas Vinterberg, og det åbner samtidig nogle døre for hans producent, Zentropa.

- Det åbner også døre for dansk film i det hele taget. Døre, der giver adgang til finansiering, interessante samarbejdspartnere og dermed kompetencer, som vi normalt ikke er i nærheden af, siger Claus Ladegaard.