Filmanmelder: Titane er en herlig vinder i Cannes

Formand for Danske Filmkritikere, Nanna Frank Rasmussen, kalder "Titane" for en "herlig vinder" af Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes.

- Det er det, vi nogle gange kalder en "what-the-fuck"-film. Det er vild, skør, bodyhorror-thriller.

- Det er en film, der leger både med køn, forholdet mellem mennesker og maskiner, faderkærlighed, og hvor en kvinde bliver gravid med en Cadillac. Så den er svær at definere. Men det er en vild film, siger hun.

Nanna Frank Rasmussen, der ud over at være formand for Danske Filmkritikere er anmelder ved Politiken, vil ikke kalde filmen for en overraskende vinder, fordi juryens valg har været helt oppe i luften.

- Men det er en herlig vinder. En fantastisk vinder. Det er en rigtigt Cannes-film, som jeg tvivler på mange i Danmark ville turde putte i biografen, hvis ikke den kommer med noget som en guldpalme i bagagen, siger hun.

Den seneste vinder af Guldpalmen var koreanske "Parasite" i 2019. En film, der beskæftiger sig med forholdet mellem rig og fattig. Da den vandt både Guldpalmen og senere flere Oscars endte den med at blive set bredt af danske biografgængere.

Det tror Nanna Frank Rasmussen ikke kommer til at ske for "Titane".

- "Parasite" er totalt mainstream i forhold til "Titane". "Parasite" er vild, overraskende og spændende, men det er ikke en stilistisk udfordrende film.

- "Titane" er bare crazy og kommer aldrig til at have samme gennemslagskraft. Men jeg håber i den grad, at det danske publikum kommer til at kunne se den, siger Nanna Frank Rasmussen og afslutter:

- Den er uforudsigelig og chokerende på en god måde. Jeg er meget begejstret.

Filmens instruktør, Julia Ducournau, er den kun anden kvinde, der har vundet hovedprisen i Cannes.