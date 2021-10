Filippinsk vicepræsident og mor til tre vil være præsident

Robredo lover i samme ombæring at gøre op med "det gamle og rådne" politiske system under den siddende præsident Rodrigo Dutertes administration.

Dermed sætter Leni Robredo, der har været en udtalt kritiker af Dutertes kontroversielle narkokrig, en stopper for måneders spekulationer om, hvorvidt hun vil stille op.

I en tale torsdag beder hun filippinerne om at stå sammen med hende ved valget til maj næste år.

- Min beslutning kan ingen rokke ved. Vi er nødt til at frigøre os fra vores nuværende situation, siger hun til jubel og bifald fra sine tilhængere.

- Jeg vil kæmpe. Vi vil kæmpe. Jeg tilbyder mig selv som præsidentkandidat ved valget i 2022, tilføjer hun.

Den 56-årige mor til tre døtre fortæller videre, at hun er klar over, at udfordringen, der venter, er skræmmende. Men hun lover at lægge al sin energi og styrke i valgkampen.

- Vi vil besejre den gamle og rådne politik, siger hun.

En landsdækkende meningsmåling fra Pulse Asia Research tidligere i oktober viste, at Leni Robredo sakker bagud.

I målingen ligger hun således på en sjetteplads ud af 12 mulige præsidentkandidater.

Rodrigo Dutertes datter Sara Duterte-Carpio, som er borgmester i Davao City, ligger forrest i feltet.

I weekenden meddelte hun, at hun genopstiller som borgmester, hvilket antyder, at hun ikke vil gå efter præsidentposten. Dog har hun stadig tid til at ombestemme sig.

Den tidligere senator Ferdinand "Bongbong" Marcos kommer ind på en andenplads i meningsmålingen. Han tabte i 2016 kampen om vicepræsidentposten til netop Leni Robredo.

Blandt de andre præsidentkandidater er bokselegenden Manny Pacquiao, tidligere politichef Panfilo Lacson og Manila-borgmester og skuespiller Francisco Domagoso også kendt under kunstnernavnet Isko Moreno.