Filippinerne vil først genåbne skoler når vaccine er klar

Han siger samtidig, at landets skoler ikke vil blive genåbnet, før det er muligt at få vaccine mod covid-19.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, siger mandag, at hans regerings politik under coronakrisen har forhindret mellem 1,3 og 3,5 millioner smittetilfælde.

Duterte, som mandag holdt sin årlige tale til nationen, kalder nedlukningen af Filippinernes samfund for en af de længste og strengeste i verden.

- Det er en politik, som har holdt smitteudbredelsen under kontrol, siger Duterte.

Men han erkender, at hans regering har været lang tid om at begynde at teste landets indbyggere for covid-19.

Filippinerne har registreret 82.040 smittetilfælde.

Antallet af registrerede dødsfald med covid-19 er på 1945.