Femstjernebevægelsen lover utrættelig jagt på magt i Italien

Femstjernebevægelsen i Italien er ikke "ekstremistisk", siger partiets leder og premierministerkandidat, Luigi Di Maio, på et møde med udenlandske journalister i Rom.

Betegnelsen "ekstremistisk" er måske oftest knyttet til partiet af netop Luigi Di Maio, som før valget havde travlt med at lægge afstand til kritikeres forsøg på at fremhæve farerne ved at stemme på M5S.

Luigi Di Maio har flere gange sagt, at partiet "ikke ønsker et populistisk, antieuropæisk eller ekstremistisk Italien", skriver Financial Times.

Partiet vil ifølge dets leder "uophørligt" gå efter regeringsmagten - selv om det ikke har flertal i parlamentet.

Luigi Di Maio opfordrer andre partier til at fremføre idéer, som M5S er klar til at drøfte. Han vil dog ikke sige, hvor Femstjernebevægelsen er klar til at finde kompromisser med politiske rivaler.

Det italienske parlamentsvalg 4. marts blev en stor sejr for protestpartiet M5S, som blev dannet af den karismatiske komiker Beppe Grillo i 2009.

Partiet vandt 227 af 630 sæder i det italienske parlament.

Dermed blev protestpartiet størst, men dog knap 40 mandater mindre end koalitionen centrum-højre, som erobrede 265 sæder.

Regeringen med socialdemokraterne i spidsen fik en stor lussing.

Det nye parlament samles første gang 23. marts.