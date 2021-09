Fem store fly lukkede og slukkede i Kabul

Med et ansvar, som kun få kan misunde ham.

Mens verden fulgte med i USA's dramatiske exit fra Afghanistan, sad oberstløjtnant Alex Pelbath midt i det hele, usynlig for omverdenen.

Evakueringen og USA's 20 år lange tilstedeværelse i Afghanistan sluttede mandag aften efter stort kaos i lufthavnen, hvor tusinder af afghanere forsøgte at komme ind til evakueringsflyene.

Der var også et terrorangreb. Omkring 100 mennesker blev dræbt, herunder 13 amerikanere.

Pelbath havde ansvaret for de sidste fem amerikanske C-17 transportfly i Kabul.

Han har været officer i over 20 år. Det meste af karrieren har handlet om konflikten i Afghanistan. Nu var han med ved det sidste farvel.

De fem fly skulle flyve de sidste amerikanere og materiel ud af landet.

CNN har talt med Pelbath om de sidste tre timer i Kabul. Han fortæller, at der var en plan. Den holdt han, og den virkede.

Han siger, at der blev fløjet i alt 18 missioner ud af Kabul i de sidste dramatiske timer.

Hans ansvar var de fem store transportmaskiner. Han var selv om bord på det sidste C-17, der lettede fra Kabul.

Det var det fly, som generalmajor Chris Donahue som den sidste amerikanske soldat gik om bord i.

- Der gik tre timer, fra det første af de fem fly landede i Kabul, og til det sidste lettede igen, siger Pelbath.

- Mit fly var på jorden i omkring en time og et kvarter, måske halvanden time.

Pelbath sad med sine oversigtsskærme og koordinerede, at de fem fly blev fyldt hurtigt.

Nyhedsbureauet AP har ifølge Los Angeles Times talt med en anden oberstløjtnant, nemlig Braden Coleman, der også var i lufthavnen i de sidste timer.

Han havde ansvaret for at overvåge situationen uden for en af de fem maskiner. Om der var trusler som artilleribeskydning.

- Det så apokalyptisk ud. Det lignede en af de der zombiefilm, hvor alle fly er ødelagt, siger han om omgivelserne i lufthavnen.

- Dørene var åbne, hjulene i stykker. Et fly var helt udbrændt. Man kunne se cockpittet. Men resten af flyet lignede skelettet fra en fisk.

Alex Pelbath bliver spurgt, om terrorangrebet, der blandt andet kostede 13 soldater livet, påvirkede operationen i de sidste timer i Kabul.

- Nej, svarer han.

- Det, man gør, er, at man fokuserer på planen.

Han fortæller, at han sammen med sine folk havde brugt flere dage på at planlægge de fem flys sidste operation.

- I stedet for at fokusere på faren, fokuserer alle involverede på den mission, man er i gang med. Man fokuserer på sin egen opgave, fokuserer på succes.

- På at gøre sin del så godt som muligt.

Han fortæller, at da generalmajor Chris Donahue, øverstkommanderende for hele evakueringsoperationen, gav grønt lys til at gå i luften, beordrede Pelbath lugerne lukket på de fem fly.

Da alle fly var klar til afgang, taxiede de ud til startbanen.

- Og så lettede alle fem fly med 30 sekunders interval. Så vi var alle i luften på under tre minutter.

Derefter rykkede Taliban ind i lufthavnen.