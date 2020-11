Fem stater hvor USA's valg kan blive afgjort

I mange stater er udfaldet givet på forhånd. For eksempel stemmer New York og de fleste af nabostaterne i det nordøstlige USA altid på Demokraterne.

Et sted over 130 millioner stemmer skal tælles i USA tirsdag og de kommende dage.

Omvendt foretrækker Alabama, Idaho og mange af de andre landlige stater Republikanerne.

Men i en række stater er der stor spænding om resultatet - de såkaldte svingstater.

I dem er der tæt kapløb om vælgernes gunst. Og hvis USA skal have en ny præsident, er det her, Joe Biden skal stjæle stemmer tilbage fra Donald Trump.

Læs her om fem af de vigtigste:

* Pennsylvania:

USA's femtemest folkerige stat havde i to årtier altid stemt på kandidaten fra Demokraterne, men i 2016 skete der noget nyt i Pennsylvania i den østlige ende af USA's såkaldte rustbælte.

Donald Trump satte hårdt ind i delstaten og lovede dens vælgere, som i højere grad end i resten af landet er hvide og tilhører arbejderklassen, at der ville komme nye investeringer og job.

Det var dog en snæver sejr på mindre end 1 procents forspring foran Hillary Clinton.

Derfor har Joe Biden, som selv er født i Pennsylvania, sat hårdt ind på at farve delstaten blå igen. Og det vil han lykkes med ifølge meningsmålingerne.

* Michigan:

Michigan er en anden folkerig rustbæltestat, der siden starten af 1990'erne havde været loyal over for Demokraterne, men som Trump i 2016 fik omvendt.

Her var det endnu tættere end i Pennsylvania: Blot 11.000 stemmer, eller 0,2 procent, gjorde forskellen i Michigan, der er kendt for sin kollapsede bilindustri.

Også her står Joe Biden til at vinde staten tilbage til Demokraterne, men det bliver ikke uden kamp.

Donald Trump holdt således to valgmøder der mandag, og det er også i Michigan, han tirsdag aften afslutter sin kampagne med valgfest i byen Grand Rapids.

* Arizona:

Arizona i det sydvestlige USA er ikke et sted, Demokraternes kandidater traditionelt set har brugt deres tid eller penge.

Men Joe Biden øjner faktisk en chance i delstaten i år, selv om den har stemt på Republikanernes kandidat ved alle undtagen ét af de seneste 17 valg.

Derfor vil det være lidt af en sensation, hvis Donald Trump taber staten. Men det ligger han faktisk til - snævert - ifølge de seneste prognoser.

Det afspejler blandt andet, at Arizonas befolkning i stigende grad består af vælgere med latinamerikansk baggrund, og de har ikke den store kærlighed til Donald Trump og hans hårde linje over for indvandring.

* Florida.

I Florida er det altid tæt til præsidentvalget.

Og det er samtidig en af de vigtigste slagmarker med rigtig mange valgmænd i spil.

Siden 1928 er det således kun to gange lykkedes en kandidat at blive præsident uden at vinde Florida - senest Bill Clinton i 1992.

Og sjældent har et valg været så dramatisk som i år 2000, hvor en omtælling i Florida blev stoppet af USA's Højesteret.

Dengang viste det officielle resultat et forspring til George W. Bush på blot 537 stemmer ud af knap seks millioner.

Også i år viser meningsmålingerne tæt på dødt løb. Men med en lille fordel til Joe Biden.

* Ohio.

- Hvad Ohio vælger, vælger nationen.

Sådan lyder et mundheld om præsidentvalg i USA.

Ohio er nemlig svingstaternes svingstat. Staten er skiftet fra parti til parti gennem årene og har siden 1960 stemt på vinderen af valget hver eneste gang.

I 2016 var det ikke særligt tæt. Donald Trump vandt staten med et forspring på otte procent.

Men det bliver det efter alt at dømme i år, hvor meningsmålingerne peger i begge retninger.

Derfor har Joe Biden planlagt et besøg i delstaten på selve valgdagen for at få de sidste vælgere i hus og sikre sig lykkeamuletten Ohio.