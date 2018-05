Fem politifolk dræbt i indonesisk fængsel af islamister

- Fem af vore kolleger er døde. En af dem holdes som gidsel, siger en talsmand for det nationale politi Muhammad Iqbal.

Islamistiske fanger har dræbt fem politifolk under optøjer i et topsikret indonesisk fængsel og har taget en person som gidsel, oplyser myndighederne i Jakarta onsdag.

Han siger, at fængslet, som ligger ved et politihovedkvarter i Depok i udkanten af hovedstaden Jakarta, rummer 130 personer, der er dømt for terrorisme.

Det er uklart, hvor mange af de indsatte der var involveret i optøjerne.

Fangerne mistænkes for at have taget våben fra de dræbte politifolk.

I en erklæring, som blev offentliggjort onsdag af Amaq nyhedsbureauet, tager Islamisk Stat (IS) skylden for angrebet. I erklæringen hedder det, at ti politifolk blev dræbt.

Uroen begyndte tirsdag, da fængselsmyndighederne begyndte at undersøge fangernes mad.

Oprøret brød ud, fire dage efter at politiet pågreb tre militante, som angiveligt havde planer om at angribe politiets hovedkvarter og flere politistationer.

Antiterrorpolitiet afviser påstanden om, at IS stod bag oprøret.

- Påstandene fra IS er ikke sande overhovedet. Oprøret skyldes regler om, at familier, der bringer fangerne mad, må finde sig i, at maden bliver nøje undersøgt, hedder det.