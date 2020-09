Fem personer undgår dødsstraf i sag om drab på saudisk journalist

I alt er otte personer blevet idømt fængsel i sagen. Ud over 20 års fængsel til fem personer har en person fået syv års fængsel, og to personer har fået ti års fængsel for deres medvirken til forbrydelsen.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvad de otte personers roller konkret har været i drabssagen.

Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Her skulle han hente nogle papirer i forbindelse med et ægteskab, han var ved at indgå.

Inde på konsulatet ventede en saudiarabisk henrettelsesgruppe på Khashoggi. De kvalte ham og skar ham siden i småstykker, har den tyrkiske efterretningstjeneste afsløret.

Først afviste Saudi-Arabien, at Khashoggi skulle være blevet dræbt og hævdede, at han havde forladt konsulatet.

Men skiftende og modstridende forklaringer tvang landet til at erkende, at han var blevet dræbt.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA konstaterede måneden efter i en rapport, at det var den saudiarabiske kronprins, der havde givet ordrer til at slå Khashoggi ihjel.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammad bin Salman, som i internationale kredse mistænkes for at være den egentlige bagmand, har ikke været anklaget i sagen.

Hans tidligere nærmeste rådgiver, Saud al-Qahtani, er blevet efterforsket i sagen. Men der blev ikke rejst sigtelse mod ham, og han har fået lov til at gå.

Khashoggi, der var amerikansk statsborger, havde skrevet kritisk om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien.

Han skrev faste kommentarer i avisen Washington Post.