Fem millioner mennesker begynder lockdown i australsk storby

Det sker efter en ny stigning i coronasmitten, som blandt andet har ramt et område med socialt boligbyggeri i storbyen. Her er omkring 3000 mennesker lukket inde i deres lejligheder.

Med en nedlukning for hele Melbourne skal i alt fem millioner mennesker tilbage til en hverdag med strenge coronarestriktioner, kun uger efter at de ellers var blevet ophævet.

Samtidig har myndigheder i praksis forsøgt at afskære andre australske delstater fra delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger.

Håbet er, at myndighederne kan holde fast i de lave smittetal i resten af landet.

En bølge af udrejsende fra Victoria onsdag har dog skabt bekymring.

Mange forsøgte at komme ind i nabodelstaten New South Wales, inden grænsen blev lukket, og nedlukningen begyndte.

- Et par få smittetilfælde, der kommer fra Victoria, kan gøre, at bægeret flyder over, og at vi ser udbrud, der er meget svære at kontrollere, siger epidemiologen Mary-Louise McLaws til det australske medie ABC.

Premierminister for New South Wales Gladys Berejiklian oplyser, at der har været to smittetilfælde i grænsebyen Albury.

Samtidig advarer hun mod rejser i grænseområdet.

- Vi ønsker at få ryddet ud i de potentielle smittetilfælde, der har været, inden det stod klart, at smitten begyndte at stige, siger hun.

Delstaten Queensland har torsdag meddelt, at alle rejsende fra Victoria vil blive afvist ved grænsen. Dermed udelukkes for første gang muligheden for at gå i karantæne 14 dage ved ankomsten.

I Melbourne bekymrer man sig om konsekvenserne for borgernes økonomi og psykiske helbred.

Myndighederne regner med omkostninger på det, der svarer til over 19 milliarder danske kroner.

Indbyggerne skal opholde sig hjemme, bortset fra når de dyrker motion eller køber essentielle varer som mad og medicin.

Trods den strenge nedlukning siger mange indbyggere, at de støtter tiltagene.