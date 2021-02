Fem formodede Proud Boys-medlemmer er sigtet for kongresangreb

De fem er sigtet for at ville forhindre kongresmedlemmerne i at godkende demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Fem formodede medlemmer af den højreradikale gruppe Proud Boys er blevet sigtet for såkaldt kriminel sammensværgelse under et dødeligt angreb på USA's Kongres 6. januar.

Det oplyser føderale anklagere torsdag.

Anklagerne hævder, at Proud Boys, herunder gruppens leder, Enrique Tarrio, allerede tilbage i december begyndte at opfordre sine medlemmer til at rejse til Washington D.C. 6. januar.

De føderale anklagere oplyser videre, at også medlemmer af gruppen Oath Keepers fra den yderste højrefløj havde planlagt at være til stede i udkanten af Washington D.C. den dag med en "styrke, der kunne reagere hurtigt".

Reaktionsstyrken skulle være "klar til at kæmpe", hvis deltagerne fik ordre til det af daværende præsident Donald Trump.

I alt er flere end 200 personer, herunder mindst 18 formodede medlemmer af Proud Boys, blevet sigtet i forbindelse med stormløbet på Kongressen, som førte til den rigsretssag, der begyndte mod Trump i Senatet i denne uge.

Her står den tidligere præsident anklaget for at have opildnet til oprør.

Demokratiske anklagere har beskrevet, hvordan de mener, at Trump opildnede til urolighederne, der kostede fem mennesker livet, ved at påstå, at valgsejren var blevet stjålet fra ham.

Derudover opfordrede Trump sine tilhængere til at "kæmpe som ind i helvede" for at "stoppe tyveriet".