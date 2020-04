Fem barer og spisesteder tvinges til lukning i Stockholm

Fem barer og spisesteder i Stockholm bliver tvunget til at lukke, fordi de ikke har overholdt myndighedernes regler om at begrænse smitte med coronavirus.

Det er første gang, at virksomheder er blevet tvunget til at lukke under udbruddet af coronavirus i Sverige.

Sverige har - i modsætning til Danmark og mange andre lande - således ikke valgt at lukke landets restauranter og værtshuse.

Dog skal stederne sikre, at gæsterne ikke er for tæt på hinanden. Hvis det ikke sker, er det muligt for myndighederne at beordre en lukning.

Lørdag blev 25 barer og spisesteder inspiceret i den svenske hovedstad.

Ti af stederne levede ikke op til myndighedernes anbefalinger, og fem af stederne stod det så grelt til, at myndighederne skulle tage stilling til en lukning.

Det oplyste enhedschef ved Stockholms miljøforvaltning, Peter Brådenmark, til det svenske medie SVT, søndag eftermiddag.

- Det handler om helt almindelig trængsel. Det drejer sig om for mange folk, der sidder for tæt, både ved udeserveringer og inde i lokalerne, sagde han.

Sverige har vakt opsigt ved at vælge en strategi i kampen mod coronavirus, der er anderledes end mange andre europæiske landes.

Blandt andet har de svenske skoler været åbne under hele udbruddet.

I alt er 2194 personer døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus. Det svarer til over 21 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark godt syv dødsfald per 100.000 indbyggere.

18.640 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus i Sverige.