Fejl sender Vincent van Gogh-maleri under hammeren to gange

Der blev brug for to auktioner, da et maleri af den hollandske kunstner Vincent van Gogh torsdag blev solgt gennem auktionshuset Sotheby's.

En teknisk fejl under den online budkrig betød dog, at maleriet skulle under hammeren endnu engang. Her faldt salgsprisen en smule til 13,1 millioner euro - inklusive omkostninger. Det svarer til knap 100 millioner kroner.

Beløbet overstiger alligevel markant den indledningsvise vurdering. Sotheby's havde anslået maleriet til en værdi på mellem fem og otte millioner euro.

Køberens identitet er ikke offentliggjort.

Kunstværket forestiller en gade i Paris-distriktet Montmartre og blev malet i 1887, hvor Vincent van Gogh boede i den franske hovedstad sammen med sin bror Theo. Vincent kom til Paris i 1886 og forlod byen i 1888.

I løbet af sine to år i Paris producerede han mere end 200 malerier.

Maleriet, der torsdag blev solgt, betragtes ikke som et af Vincent van Goghs bedste værker. Til sammenligning indbragte det senest solgte maleri fra hans hånd omkring 68 millioner euro ved en auktion i 2017.

Efter Vincent van Goghs ophold i Paris flyttede han til det sydlige Frankrig. Her skar han sit øre af, under en periode hvor han led af mental sygdom.

Han døde 29. juli 1890 efter at have skudt sig selv.

Torsdagens auktion inkluderede også værker af en række andre velkendte kunstnere - herunder Amedeo Modigliani og Auguste Rodin. Værkerne blev solgt ved en livestreamet auktion fra Paris.