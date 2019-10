Fejl på særlig sensor var medvirkende til Boeing-ulykke

Fejl og mangler på et særligt kontrolsystem, der er designet til at hjælpe piloter med at holde den rigtige flyvevinkel, var en afgørende årsag til, at et Boeing-fly i oktober sidste år styrtede i havet ud for den indonesiske kyst.

Det konkluderer Indonesiens transportsikkerhedsudvalg.

Udvalget har onsdag præsenteret sin endelige rapport om styrtet over for pårørende til de 189 personer, der omkom i ulykken.

Rapporten ventes at blive gjort tilgængelig for offentligheden fredag.

Nyhedsbureauet Reuters har dog fået indblik i konklusionerne.

Og det lyder altså, at fejl omkring kontrolsystemet ved navn MCAS var medvirkende til, at flyet styrtede ned.

Formålet med systemet er at opdage, hvis flyets stigning bliver stejl, og flyet dermed taber hastighed. MCAS-systemet virker ved, at det peger flyets snude nedad for at skabe fart, når det registrerer en for stejl stigning.

I den endelige rapport om styrtet lyder det, at systemet var sårbart, da det udelukkende baserede sig på data fra en enkelt sensor.

Den sensor var fejlkalibreret på det forulykkede fly.

Desuden var piloterne ikke instrueret godt nok i, hvordan de skulle håndtere systemet, når det slog fejl, lyder det i rapporten.

Ulykken skete med et Boeing 737 MAX 8-fly.

Den samme flytype var involveret i en anden omfattende ulykke under et halvt år senere. Her mistede 157 personer livet, da et fly fra Ethiopian Airlines styrtede i Etiopien den 10. marts.

Det fik en lang række lande til at indstille flyvninger med flytypen.

Boeing understreger onsdag, at man håber at flyet kan vende tilbage til luften inden udgangen af 2019.

- Vores højeste prioritet er fortsat, at 737 MAX kommer sikkert i gang igen, og vi gør gode fremskridt, siger Boeing-chef Dennis Muilenburg.