Fauci vil fortsætte som coronarådgiver under Joe Biden

Anthony Facui har sagt ja til at fortsætte som sundhedsrådgiver under USA's kommende præsident, Joe Biden.

Han er blevet et særdeles velkendt ansigt på amerikansk tv, hvor han ofte bliver bedt om at give sit bud på, hvordan regeringen bør bekæmpe pandemien.

Det har resulteret i kold luft mellem Fauci og den siddende præsident, Donald Trump, der har valgt sin egen strategi og ofte har ignoreret Anthony Faucis anbefalinger.

Joe Biden sagde natten til fredag dansk tid i et interview med CNN, at han har bedt Fauci om at fortsætte i sit job og fungere som den øverste medicinske rådgiver for den nye administrations covid-19-hold.

Og den anmodning har Fauci således valgt at acceptere, oplyser han ifølge nyhedsbureauet Reuters til NBC News.