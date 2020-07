Fauci ser corona-strid med Det Hvide Hus som bizar

Direktøren for USA's National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, på en pressekonference i Det Hvide Hus i april. Siden da har Fauci modsagt præsident Trump en del gange - og efterhånden er det længe siden, at han har været med til en pressekonference. Fauci sagde i sidste uge, at han ikke længere briefer Trump direkte. Nu går briefingerne via vicepræsident Mike Pence.

Foto: Leah Millis/Reuters