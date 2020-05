Fauci og andre corona-topfolk går i karantæne efter smittefare

Flere fra den absolutte top i det amerikanske sundhedssystem har været udsat for potentiel smittefare.

Tre nøglefolk i den amerikanske respons over for coronavirus må lørdag lokal tid gå i karantæne.

Det gælder blandt andre Trumps topsundhedsrådgiver Anthony Fauci, som vil begynde en "tilpasset karantæne" efter at have været i kontakt med en coronasmittet ansat i Det Hvide Hus.

Det oplyser Fauci til CNN.

Kontakten mellem den ansatte og Fauci - som er medlem af præsidentens corona-taskforce og direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA - har dog været af "lav risiko".

Det betyder, at Fauci ikke har været i tæt kontakt med den ansatte, mens myndigheder har været sikker på, at vedkommende har været smittet.

79-årige Fauci er foreløbig testet negativ. Men han vil som en forholdsregel arbejde hjemmefra, blive testet hver dag og gå med mundbind de næste 14 dage.

Han vil dog måske tage ind på sit kontor og arbejde alene ifølge CNN.

Også to andre amerikanske topsundhedsfolk har været i potentiel smittefare.

Kommissær for USA's fødevare- og lægemiddelforvaltning (FDA) Stephen Hahn vil derfor gå i karantæne i 14 dage, bekræfter en talsmand til Reuters. 60-årige Hahn er også blevet testet negativ.

Derudover vil 68-årige Robert Redfield, som er direktør for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), arbejde hjemmefra i 14 dage, skriver Washington Post ifølge Reuters.

Ifølge CNN har ingen villet bekræfte identiteten på den eller de ansatte, som er skyld i topfolkenes karantæne.

Tidligere på ugen oplyste Det Hvide Hus, at Katie Miller, den amerikanske vicepræsident Mike Pences presserådgiver og hustru til en af præsident Donald Trumps seniorrådgivere, er testet positiv for coronavirus.

Det har skabt bekymring for, om virusset kan have spredt sig i Det Hvide Hus' indercirkel, skriver Reuters.

De tre topfolk er tirsdag indkaldt for at deltage i en høring i et udvalg i Senatet, der ser nærmere på de genåbningstiltag, som er blevet besluttet i delstater og på føderalt niveauet.