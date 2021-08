Fauci forventer ikke ny nedlukning i USA trods Delta-udbrud

USA vil opleve "noget smerte og lidelse i fremtiden", siger han.

Men udbredelsen af vacciner betyder, at der formentlig ikke vil være nedlukninger og et lige så højt antal dødsfald.

Knap seks ud af ti amerikanere over 12 år er fuldt vaccinerede nu.

- Jeg tror, at vi har en tilstrækkelig høj procentdel af folk her i landet, siger Fauci med henvisning til andelen af vaccinerede.

- Ikke nok til at knuse udbruddet. Men jeg vil tro, at det er nok, til at vi ikke kommer i den situation, vi befandt os i sidste vinter, tilføjer han i et interview med tv-stationen ABC News søndag.

Men samtidig advarer han om, at "tingene bliver værre", i takt med at Delta-varianten breder sig i USA.

- Vi har 100 millioner mennesker i dette land, der er berettigede til at blive vaccineret, men som ikke bliver det, siger Fauci.

Antallet af nye smittetilfælde i USA er næsten fordoblet i løbet af de seneste ti dage.

I mange stater stiger antallet af coronasyge, der bliver indlagt på hospitalerne. Det gælder især i Florida og andre stater, hvor andelen af vaccinerede indbyggere er lav.

Det stigende antal smittede og indlagte kan være det, der får flere amerikanere til at tage imod vaccinen, håber direktør Francis Collins fra USA's Nationale Institut for Sundhed.

- Vi har desperat brug for, at det sker, hvis vi skal slå denne Delta-variant på plads. For lige nu har den en ret stor fest midt i landet, siger han til tv-stationen CNN.

Særligt Florida er hårdt ramt af smitten. I løbet af den sidste uge er 110.000 af delstatens rundt regnet 22 millioner indbyggere konstateret smittet med coronavirus. Det er en stigning på 50 procent i forhold til ugen inden.