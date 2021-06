Fattige lande løber tør for vacciner

Mange fattige lande har således ikke nok doser til at fortsætte med at vaccinere deres befolkninger, lød det mandag i et opråb fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

WHO-seniorrådgiver Bruce Aylward anslog, at ud af 80 lavindkomstlande, som deltager i Covax, har "mindst halvdelen ikke nok vacciner til at opretholde deres programmer lige nu".

- Hvis vi ser på det, som vi hører fra landene på daglig basis, så er det et godt stykke over halvdelen af dem, som er løbet tør for beholdninger og beder om yderligere vacciner, sagde Aylward ifølge det britiske medie BBC.

- Men i virkeligheden er det nok langt flere.

Manglen på vaccinedoser betyder, at de mennesker, der har fået første dosis af en coronavaccine, bliver nødt til at vente længe, før de kan få dosis nummer to.

- Vi har et stort antal lande, som er blevet nødt til at indstille udrulningen af deres anden vaccinedosis, sagde Aylward ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nogle af landene er helt løbet tør for vacciner, tilføjede han.

Manglen på vacciner er blandt andet forårsaget af forsinkelser i produktionen og manglende leverancer fra Indien.

De lande, der får vacciner fra WHO's Covax-samarbejde, ligger i Afrika syd for Sahara, Latinamerika, Mellemøsten og på det indiske subkontinent.

Sidstnævnte region omfatter lande som Indien, Nepal og Sri Lanka, der er særligt hårdt ramt, siger Bruce Aylward.

Indiens seruminstitut fremstiller AstraZenecas vacciner og skulle have været den primære leverandør til Covax.

Men Indien har begrænset eksporten for at kunne tage sig af den seneste smittebølge i landet.

Også flere lande i Afrika har netop nu en periode med mange smittede og døde som følge af en tredje bølge af pandemien.

I hele Afrika er det kun omkring 1 ud af 100 indbyggere, der er færdigvaccineret, viser tal fra WHO.

Covax-samarbejdet har foreløbig resulteret i, at 88 millioner vaccinedoser er fordelt til 131 lande. Det er langt færre doser end ventet.

USA har lovet at donere 55 millioner doser, hvoraf tre fjerdedele går til Covax. Men det bliver forsinket.

- Vi har fundet ud af, at den største udfordring faktisk ikke er forsyningerne, for vi har masser af doser at dele med verden, men det er en overmenneskelig logistisk udfordring, sagde Det Hvide Hus' talskvinde, Jen Psaki, mandag.

På Covax' hjemmeside står der, at "ingen er sikre, før alle er sikre", når det handler om pandemier.

Det lader flere store lande til at have taget til sig.

Men trods løfter om donationer er der stadig stor usikkerhed om, hvor meget der faktisk vil blive leveret.

Senest lød det mandag fra Verdensbanken og Den Afrikanske Union, at man ville sætte fart på omkring 400 millioner vaccinationer på hele kontinentet.

Og i juni blev de økonomisk stærke G7-lande enige om et mål om at skaffe mindst en milliard doser mod covid-19 til fattigere lande.