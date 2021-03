Fastklemt containerskib skaber trafikkaos i Suez-kanalen

Et gigantisk containerskib er tirsdag stødt på grund i Suez-kanalen i Egypten, hvor det forhindrer skibe i begge retninger i at passere en af verdens vigtigste handelsveje.

Det skriver The Guardian.

Det 200.000 ton tunge, 400 meter lange og 59 meter brede skib ved navn "Ever Given" stødte på grund tidligt tirsdag.

På billeder fra stedet delt på sociale medier kan man se, hvordan det enorme skib ligger på tværs af hele kanalen.

Skibet sidder ifølge BBC fast lidt nord for havnebyen Suez. På hjemmesiden vesselfinder.com kan man se, hvordan hændelsen har ført til en stor trafikprop af skibe på begge sider af kanalen.

Adskillige slæbebåde har tirsdagen igennem forsøgt at frigøre skibet, men uden held.

På et billede, der angiveligt er delt fra et andet skib i kanalen - det amerikansk registrerede Mærsk-skib "Maersk Denver" - kan man også se, hvordan en gravko forsøger at frigøre skibets bov.

Egyptiske myndigheder oplyser ifølge nyhedsmediet Cairo24, at skibet kommer til at blokere kanalen i "mindst to dage". Det skulle angiveligt være et motorsvigt, der førte til, at skibet kom ud af kurs.

Suez-kanalen forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og er den korteste vej mellem Asien og Europa.

Kanalen er 190 kilometer lang, 24 meter dyb og 205 meter bred.

Den kan normalt håndtere dusinvis af enorme containerskibe om dagen, så ethvert problem i kanalen skaber hurtigt alvorlige forsinkelser, hvilket kan koste millioner af dollar.

Skibet "Ever Given", der er registreret i Panama, var ifølge BBC på vej fra Kina til Rotterdam i Holland og sejlede nordpå gennem kanalen, da det stødte på grund.

Det ejes af transportselskabet Evergreen Marine og blev bygget i 2018.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bliver cirka 12 procent af verdens gods fragtet gennem kanalen. I 2020 svarede det ifølge det statsejede Suez Canal Authority (SCA) til 1,17 milliarder ton gods.