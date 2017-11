Far til offer udløser håndgranater under ukrainsk drabssag

To mennesker blev dræbt, og ni blev kvæstet torsdag, da faren til et offer i en drabssag udløste to håndgranater under en retssag i det sydøstlige Ukraine.

Episoden fandt sted i byen Nikopol under en retssag, hvor en række mænd var på anklagebænken for drabet på to personer i 2016.

Under høringen hev faren til et af ofrene pludselig to håndgranater frem og detonerede dem begge.

Han blev selv dræbt, og senere har politiet bekræftet, at en af de tiltalte omkom af sine kvæstelser på hospitalet, skriver nyhedsbureauet AP.

Blandt de ni sårede var flere af de tiltalte, vagter og ansatte i retten.

Tragedien understreger ifølge nyhedsbureauet AFP Ukraines store problemer med våbensmugling. Problemerne er blevet forværret, siden konflikten mellem oprørere og regeringsstyrker brød ud i den østlige del af landet i april 2014.

Konflikten har foreløbig kostet flere end 10.000 mennesker livet.

I november oplyste politiet i Kiev, at to mænd var blevet tilbageholdt, efter at man havde fundet 6,5 kilo sprængstof gemt i en bil, der var parkeret ved et indkøbscenter i hovedstaden.

Ligeledes i november standsede politiet i den krigshærgede Donetsk-region en bil med store mængder ammunition og seks håndgranater.