Far og søn blev angrebet af bjørn på bjerg i Italien

En 59-årig mand og hans 28-årige søn blev angrebet af en bjørn, da de var på vandring i et bjergområde i det nordøstlige Italien mandag. De to mænd vandrede på en sti på Mount Peller i Torosi- godt 50 kilometer nord for Trento, da de mødte en bjørn lidt efter klokken 18 mandag aften. (Arkivfoto)

Foto: Remo Casilli/Reuters