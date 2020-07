Fans strømmer til sumotunering i Tokyo trods stigende coronatal

For at begrænse spredningen af coronavirus har der siden januar ikke været afholdt turneringer med tilskuere i landet.

Men søndag blev tilskuerne for første gang lukket ind til en sumokamp i den japanske hovedstad, Tokyo.

Det sker, selv om antallet af smittede med coronavirus i Japan igen er begyndt at stige markant - især i Tokyo.

- Det er lidt uhyggeligt, siger Katsuhiko Ocihai, der er en af de mange fans, der søndag har vovet sig ud for at overvære turneringen.

- Men jeg elsker sumo, så jeg ville se det.

Der var søndag kun tilladt 2500 tilskuere på stadionet, der normalt har plads til over 11.000 personer.

Derudover havde tilskuerne fået påbud om at undlade at juble - og i stedet holde sig til at klappe - for at vise deres begejstring.

- Det bliver anderledes. Jeg vil juble i sjælen, siger en tilskuer ved navn Kazuo Aoki.

Tilskuerne var desuden blevet bedt om at iføre sig ansigtsmaske, afspritte deres hænder og holde afstand til hinanden og sumobryderne.

Og alle med en temperatur over 37,5 grader ville blive forment adgang, lød det forud for turneringen.

I Tokyo er antallet af nye smittede steget tiltagende over de seneste dage.

Generelt i Japan konstateres der nu igen lige så mange nye daglige smittetilfælde, som der gjorde, da pandemien i første gang var på sit højeste i landet i april.

Under coronakrisen er en enkelt sumobryder død med coronavirus i Japan, mens flere andre er blevet konstateret smittede.

Der er allerede tidligere blevet åbnet for tilskuere ved baseball- og fodboldkampe i Japan.