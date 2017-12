Fans mindes ved George Michaels hjem et år efter sangerens død

Her er der lagt billeder af sangeren, lys og blomster frem for at mindes juledag sidste år, da George Michael døde i sit hjem 53 år gammel.

Det skriver det britiske medie Yorkshirepost.

Allerede tidligere på ugen skrev den britiske popsangers familie på de sociale medier og adresserede sangerens fans.

- Denne jul vil blive hård uden ham, men vi ved, at vi ikke er alene i vores sorg på årsdagen for hans død, og at denne sorg blandt vores større familie og sande venner bliver delt af mange af jer, lød det fra familien.

George Michael døde ifølge retsmedicinere af naturlige årsager juledag 2016.

En del medier spekulerede i, at hans død var narkorelateret. Men undersøgelser viste, at han døde af hjerteproblemer og fedtlever.

I årene inden sin død blev George Michael dog flere gange konfronteret med besiddelse af cannabis og kokain af britisk politi.

Blandt andet fik han i 2010 en otte ugers fængselsdom, fordi han kørte sin bil ind i en butik i London. Det skete, mens han var påvirket af cannabis.

George Michael begyndte sin karriere i popduoen Wham! i 1980'erne og fortsatte sin karriere som succesfuld solist.

Som solist stod han bag store hits som "Careless Whisper" og "Faith".

Med Wham! er han mest kendt for julehittet "Last Christmas" og "Wake Me Up Before You Go-Go".

George Michael var døbt Georgios Kyriacos Panayiotou. Han blev født i det nordlige London som søn af en græsk-cypriotisk far og engelsk mor.

Han solgte mere end 100 millioner album i løbet af sin karriere, der spændte over næsten fire årtier.