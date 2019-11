Familier i Vietnam må tage lån for at få lastbilofre hjem

Flere vietnamesiske familier er nødt til at låne penge af regeringen for at få råd til at få bragt deres pårørendes jordiske rester hjem fra Storbritannien.

I alt 39 vietnamesiske statsborgere mistede i oktober livet i en nedkølet lastbil i engelske Essex. Ni af dem var teenagere.

Vietnams udenrigsministerium har meddelt, at det er klar til at hjælpe familierne med at få bragt de omkomnes jordiske rester hjem. Familierne skal dog selv dække omkostningerne.

Prisen for at bringe de omkomnes aske hjem til Vietnam er 1774 dollar (11.958 kroner), mens prisen for at bringe et lig hjem er 2858 dollar (19.308 kroner). Det viser officielle dokumenter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Familier i det centrale Vietnam, hvor de fleste af ofrene kommer fra, siger, at de er desperate for at få deres pårørendes jordiske rester bragt hjem.

- Vi er i dyb sorg, og vi vil bare have ham hjem hurtigst muligt, siger Le Minh Tuan, hvis 30-årige søn var blandt de omkomne.

- Vi vil betale hvad som helst. Uanset om jeg så skal sælge mit hus og min grund, så er jeg fast besluttet på at få bragt ham hjem, lyder det.

Familien havde i forvejen lånt over 30.000 dollar (over 200.000 kroner) for at betale for sønnens tur til Europa.

To andre familier fortæller også til AFP, at de vil låne penge af regeringen for at bringe deres pårørendes jordiske rester hjem.

De 39 lig blev fundet i en lastbil den 23. oktober.

Den 25-årige nordirske chauffør Maurice Robinson sad bag rattet i lastbilen. Han er blevet tiltalt for 39 tilfælde af uagtsomt manddrab.

Maurice Robinson er desuden tiltalt for ville smugle mennesker, for at hjælpe til med ulovlig immigration og for hvidvask, oplyser politiet.