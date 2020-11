Familie dømt for at tvinge teenager til prostitution i Rusland

I en sjælden retssag har Nigeria fængslet tre familiemedlemmer for at tvinge en teenager til prostitution i Rusland.

Dommene kaldes en vigtig sejr i kampen mod menneskesmuglere.

To søskende - den 31-årige Vivian Omoyemwen Ehiozee og den 37-årige Endurance Ehiozee, blev idømt 14 års fængsel i sagen. Deres mor, den 54-årige Helen Ehiozee, blev idømt 10 års fængsel, oplyser Det Nationale Agentur til Bekæmpelse af Menneskesmugling, Naptip.

I årtier er et stort antal nigerianske kvinder og piger blevet udnyttet af menneskesmuglere.

De er blevet sendt til Europa med løfter om at de kunne komme til at arbejde, hvorefter de blevet fanget i en gældsfælde og er blevet tvunget til at sælge sex.

- Den nigerianske lovgivning og retspraksis, der omfatter menneskesmugling, fører i praksis sjældent til fængselsdomme i sager mod bagmændene, siger Julie Okah-Donli, som er generaldirektør i Naptip.

- Men der er nu afsagt domme, som kan medføre ændringer. Jeg tror på, at dette vil tjene til skræk og advarsel, siger Okah-Donli over telefonen fra Benin City i delstaten.

Ofret i sagen var 19 år, da hun i 2012 blev narret af menneskesmuglere, oplyser Naptip. De sørgede for rejsedokumenter og sagde, at hun skulle arbejde i en frisørsalon i Rusland.

Moren, Helen Ehiozee, samlede negle og hår fra sin datter, som blev anvendt i "juju" ritual. Det blev brugt til at få hende til at tro, at hun ville blive ramt af en forbandelse, hvis hun flygtede.

I Rusland fik hun at vide, at hun skyldte 45.000 dollar (over 282.000 kroner), som hun måtte betale af ved prostitution.

Ofret betalt sin gæld over adskillige år og vendte så hjem til Nigeria, hvor hendes vidneudsagn har hjulpet politiet med at få identificeret menneskesmuglerne.

Dommene i denne uge er ifølge en kvindelig anklager hos Naptip de hårdeste, som hidtil er afsat i en sådan sag.

- Menneskesmugling er ekstremt udbredt i vort samfund. Dommerne ser ikke rigtigt nogen grund til at straffe menneskesmuglerne med fængsel. De siger, at de blot skal betale bøder, siger anklageren, der ønsker at være anonym.