Fakta om krigen i Yemen

Næsten 21 millioner mennesker i Yemen har brug for nødhjælp. Ifølge FN er fem millioner på randen af hungersnød.

FN betegner krisen i Yemen som verdens største humanitære katastrofe, og det står mandag for en ny virtuel donorkonference for Yemens i samarbejde med Sverige og Schweiz.

Herunder fakta om Yemen og om konflikten i landet:

* Yemens er en republik på Den Arabiske Halvø med omkring 30 millioner indbyggere.

* En regional koalition ledet af Saudi-Arabien greb i marts 2015 ind i en konflikt i landet for at nedkæmpe den lokale houthi-bevægelse, som havde taget kontrol over Yemens hovedstad, Sana.

* Saudi-Arabien har oplyst, at det har gennemført over 22.000 flyangreb i Yemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrydelser.

* De Forenede Arabiske Emirater har deltaget i koalitionen med Saudi-Arabien og har sendt soldater til landet.

*Houthierne er en shiamuslimsk oprørsgruppe, der er navngivet efter dens dræbte leder Hussein Badreddin al-Houthi, som blev meldt dræbt i 2004 af Yemens hær.

*Houthi-bevægelsen støttes af Iran, mens Yemens regering er støttet af Saudi-Arabien, der er allieret med USA.

Under USA's nye præsident, Joe Biden, ventes amerikanerne at gå ind og spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at afslutte krigen i Yemen.

* Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår, at over 112.000 mennesker er blevet dræbt i krigen.

Kilder: NTB, AFP