Fakta: Jordbærdyrkerens søn takker af som Japans leder

Bliv klogere på Suga her:

Daværende kabinetschef Yoshihide Suga overtog posten som Japans regeringsleder efter Shinzo Abe i september sidste år. Fredag har han meddelt, at han træder tilbage.

* Han var indenrigs- og kommunikationsminister i Shinzo Abes første regering fra 2006 til 2007 og kabinetschef i Abes anden regering fra 2012 til 2020.

* Yoshihide Suga hjalp som barn til med dyrkningen af jordbær på familiens gård. Det var forældrenes forventning, at Suga som den førstefødte søn en dag skulle overtage gården.

* Suga har selv tre sønner. Han har tidligere indrømmet, at han ikke var særligt meget hjemme, mens sønnerne voksede op.

* Suga har en sød tand og har tidligere fortalt, at han har en svaghed for pandekager. Derfor brænder han hver eneste dag kalorierne af med 100 mavebøjninger.

* Han har fået øgenavnet "Onkel Reiwa", fordi han afslørede navnet på den nye kejserperiode i forbindelse med, at kejser Naruhito tog over fra sin far, Akihito, som statsoverhoved. Den nye periode hedder netop "Reiwa".

Kilder: The New York Times, The Guardian, Asia Times.