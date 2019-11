I april i år lukkede Færøerne som et pilotprojekt for turister en weekend for at vedligeholde naturen. Projektet videreføres i april 2020, oplyser Visit Faroe Islands på organisationens hjemmeside. (Arkivfoto)

Artiklen: Færøerne lukker for turister for at vedligeholde naturen

Færøerne lukker for turister for at vedligeholde naturen

En weekend i 2020 lukker Færøerne for turister for at genoprette skader, som mange årlige turister forvolder.

Færøerne har besluttet at lukke for turister i en weekend i april 2020 for at vedligeholde naturen.

Det fremgår af turistorganisationen Visit Faroe Islands' hjemmeside.

Færøerne har oplevet en voldsom stigning i antallet af turister de seneste år. I 2013 besøgte 68.000 turister landet. Sidste år steg tallet til over 110.000.

Til sammenligning bor der 51.000 mennesker i Færøerne.

Spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere den voldsomme stigning i turismen på de små øer, var et varmt emne under den færøske valgkamp i august.

I april i år lukkede Færøerne for første gang for turister i en weekend for at bruge kræfter på at genoprette de skader, som de mange årlige turister forvolder.

Og nu er det blevet besluttet at videreføre pilotprojektet til april næste år.

Projektet kaldes "Lukket for vedligeholdelse - åben for frivillighedsturisme", fremgår det af hjemmesiden.

Færøerne søger i den forbindelse 100 frivillige, som får adgang til øerne fra 16. til 17. april 2020.

De tilbydes gratis kost og logi for til gengæld at deltage i vedligeholdelsesprojektet.

- Selv om Færøerne ikke på nuværende tidspunkt lider under overturisme, så har den sårbare natur på en række populære turistdestinationer mærket konsekvenserne af de ti procents stigende turisme de seneste år, skriver Visit Faroe Islands.

Direktøren for turistorganisationen, Guðrið Højgaard, har tidligere sagt til CNN, at det "ikke handler om antallet af turister".

- Vi byder alle turister velkommen på øerne hvert år, men vi har også et ansvar over for vores samfund og vores smukke natur. Vores mål er at bevare og beskytte øerne og sikre en bæredygtig og ansvarlig vækst.

14 populære turistdestinationer på øerne vil blive lukket for offentligheden i den pågældende weekend. Herunder Slættaratindur, der er det højeste bjerg i Færøerne.

Færøerne består af i alt 18 øer. Øgruppen er en del af rigsfællesskabet med Danmark, men fik hjemmestyre i 1948 og selvstyre i 2005.