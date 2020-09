Færge med 280 om bord er gået på grund ved Åland

Færgen "Amorella" fra selskabet Viking Line er gået på grund ved Åland på sin tur fra den finske by Turku til den svenske hovedstad, Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Passageren Eva Vaihinen beretter over for den svenske avis Expressen, at der hørtes en høj, skurrende lyd, da færgen gik på grund.

- I starten var det lidt uroligt, fordi alarmen gik i gang, og der var en del, der var ret bange. Men nu er alle rolige og venter, siger hun.

Ingen er kommet til skade under uheldet, der ifølge TT fandt sted søndag klokken 12.50 dansk tid.

Det er stadig uklart, hvordan ulykken er fundet sted, men Viking Lines informationschef, Eleonora Hansi, bekræfter i en mail til nyhedsbureauet, at færgen er gået på grund.

Svensk beredskab har tilbudt hjælp. Men eftersom uheldet har fundet sted i finsk farvand, er det de finske myndigheder, der står for indsatsen.

- Det er Finland, der leder indsatsen. Vi har tilbudt ressourcer, men vi har ikke fået nogen anmodning endnu.

- Vi har en redningshelikopter på standby, og kystvagtens overvågningsfly er også tilgængeligt, siger Daniel Lindblad fra den svenske sø- og flyredningscentral.

- Flere skibe er på plads for at forberede evakuering. På nuværende tidspunkt er situationen stabil, og ingen er i livsfare, skriver Vestre Finlands søfartsovervågning på Twitter.

Eleonora Hansi fortæller til mediet svt.se, at der er tale om en af de færger, der normalt sejler mellem Finland og Sverige.

På grund af coronapandemien sejler færgen med et kraftigt reduceret antal passagerer. Normalt huser færgen gerne et par tusinde passagerer.