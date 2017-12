Færge med 200 passagerer går på grund i stormvejr ved Calais

Talsmanden fortæller, at to slæbebåde blev indsat for at trække færgen "Pride of Kent" fri.

Færgen, der har flere end 200 passagerer om bord, gik på grund i stormvejr, rapporterer radiostationen France Info.

Færgeselskabet P & O har bekræftet, at en af dets færger sad fast, men den skulle søndag eftermiddag igen have vand under kølen.

- Vi håber snarest at kunne flytte passagererne til andre skibe, meddeler P & O.

Færgen blev ifølge præfekturets talsmand sandsynligvis fanget på toppen af en sandbanke.

Calais er knudepunkt i Frankrig for færgetrafikken over Den Engelske Kanal. Flere forskellige selskaber driver ruter fra byen.

Al færgetrafik over kanalen blev midlertidigt indstillet efter episoden med "Pride of Kent".