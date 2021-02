Færdigvaccinerede amerikanere kan skippe selvisolation

Folk, der har fået to stik mod corona, behøver ikke at isolere sig, hvis de udsættes for smitte, siger CDC.

Færdigvaccinerede amerikanere kan springe selvisolation over, hvis de kommer i nærkontakt med coronasmittede personer.

Det oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) onsdag ifølge CNN.

CDC betragter folk som færdigvaccinerede, hvis de har fået to doser med enten Pfizer/BioNTech eller Modernas vaccine mod coronavirus.

Det er i øvrigt et kriterie for at skippe selvisolation, at der mindst er gået to uger siden den anden vaccination.

Årsagen er, at det er så lang tid, det tager at opbygge fuld immunitet, efter at man har fået den anden dosis af de to vacciner.

CDC understreger også i sine opdaterede retningslinjer ifølge CNN, at færdigvaccinerede amerikanere stadig skal tage de normale forholdsregler for ikke at blive smittet som at bære maske og holde afstand.

Derudover skal folk også stadig isolere sig, hvis de kommer i nærkontakt med smittede, tre måneder eller mere efter sidste stik.

Det skyldes ifølge CDC, at immuniteten fra vaccinerne kan aftage efter tre måneder.

- Denne anbefaling om at opgive kravet om selvisolation for folk med immunitet opnået ved vaccine er på linje med anbefalinger for folk med naturligt opnået immunitet, oplyser CDC.

Indtil videre er over 44,7 millioner amerikanere blevet vaccineret mod coronavirus. Ud af dem har cirka 33,7 millioner fået det første stik, mens omkring 10,4 millioner er blevet færdigvaccinerede.

Det viser tal fra CDC's hjemmeside.

I alt har USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse leveret over 65,9 millioner doser på landsplan, hvoraf cirka 21 millioner altså ikke er blevet givet endnu.

USA's præsident, Joe Biden, har gjort det til et mål at vaccinere mindst 100 millioner amerikanere mod coronavirus i løbet af sine første 100 dage på posten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters så er den amerikanske regering godt på vej til at nå det mål.